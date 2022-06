Cristiano Malgioglio, la gaffe diventa virale: l’incredibile errore (Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Protagonista di una gaffe che ha fatto scatenare grasse risate il cantante Cristiano Malgioglio, con un video che è diventato subito virale su internet. Il cantante Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé sui social in seguito ad una gaffe che proprio non è passata inosservata. Durante una ospitata radiofonica infatti l’uomo si Leggi su youmovies (Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Protagonista di unache ha fatto scatenare grasse risate il cantante, con un video che èto subitosu internet. Il cantanteè tornato a far parlare di sé sui social in seguito ad unache proprio non è passata inosservata. Durante una ospitata radiofonica infatti l’uomo si

Pubblicità

IlContiAndrea : RTL 102.5 in diretta dal #PizzaVillageNapoli dal 17 al 26 giugno. Il 17 mini live de La Rappresentante di Lista. Ne… - ZCazoo : @il_oaktree avvisa tuo padre ,è tutto vero ,CRISTIANO MALGIOGLIO È DELLA ROMA! - martina_prados : RT @_Alessio_88: Sto iperventilando, Cristiano Malgioglio tu non devi fare mai più reality, tu devi fare la CRANTE TIVA - _Alessio_88 : Sto iperventilando, Cristiano Malgioglio tu non devi fare mai più reality, tu devi fare la CRANTE TIVA - tribuna_treviso : [IL VIDEO] Migliaia di persone ieri sera hanno ricordato Cloe bianco, l’insegnante transessuale si è tolta la vita… -