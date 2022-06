Pubblicità

Unè stato ucciso oggi nei pressi della barriera di separazione nei pressi della città di Qalqilya, in. Lo riferisce il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa ...... e ciò significa che riconoscere agli abitanti delladiritti sociali di primaria ... E non mi riferisco solo alla destra israeliana, ma anche alla dirigenza. Prenderne atto non ... Cisgiordania: un palestinese ucciso da esercito Israele - Ultima Ora Roma, 19 giu. (askanews) - Un palestinese è stato ucciso con colpi di arma da fuoco dalle forze israeliane vicino alla barriere di separazione in Cisgiodania. Lo ha reso noto il ministero della Salute ...(ANSA) - TEL AVIV, 19 GIU - Un palestinese è stato ucciso oggi nei pressi della barriera di separazione nei pressi della città di Qalqilya, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della sanità ...