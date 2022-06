Choc in città, mamma Donatella uccisa in casa a coltellate: caccia al marito. Aveva 38 anni (Di domenica 19 giugno 2022) Donatella Miccoli uccisa nel Salento. Ennesimo femminicidio nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno, stavolta a Novoli, provincia di Lecce. La donna di 38 anni è stata uccisa in casa con una coltellata. Autore dell’omicidio sarebbe il marito che al momento risulta ricercato. L’orrendo crimine è stato commesso poco prima delle due di notte quando nell’abitazione non c’erano i tre figli che il marito Aveva portato a casa della nonna. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Donatella Miccoli, nata a Mesagne, avrebbe compiuto 39 anni il prossimo settembre. Donatella e Matteo, gli ultimi momenti prima della tragedia Il marito, Matteo Verdesca, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022)Miccolinel Salento. Ennesimo femminicidio nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno, stavolta a Novoli, provincia di Lecce. La donna di 38è stataincon una coltellata. Autore dell’omicidio sarebbe ilche al momento risulta ricercato. L’orrendo crimine è stato commesso poco prima delle due di notte quando nell’abitazione non c’erano i tre figli che ilportato adella nonna. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.Miccoli, nata a Mesagne, avrebbe compiuto 39il prossimo settembre.e Matteo, gli ultimi momenti prima della tragedia Il, Matteo Verdesca, ...

