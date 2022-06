Berrettini re dell’erba | trionfa all’Atp Queen’s e stacca il biglietto per Wimbledon

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 19 giugno 2022) Uno strepitoso Matteoper il secondo anno di fila al: il Ko in due set: il 7-5, 6-4 a Filip Krajinovic vale il bis dopo il successo del 2021. Una vittoria fondamentale sotto tanti aspetti: il tennista romano vince il secondo titolo dal rientro dall’infortunio alla mano, ma soprattutto si rilancia in vista del grande appuntamento dell’anno, vale a dire. Il serbo poco ha potuto di fronte allo strapotere del 26enne, che ha giocato una partita quasi perfetta in battuta. La gara e il trionfo in due set sul Krajinovic La finale parte bene per, che più volte va vicino al break: l’andamento della gara vede Krajinovic annullare tre palle break nel primo game e una al terzo; ma la quinta volta è quella buona per il nostro tennista, che dal 2-2 passa al 3-2. La ...