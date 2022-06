Barcellona: il rinnovo di Gavi è la priorità, spunta una clausola da tre cifre (Di domenica 19 giugno 2022) Il Barcellona vuole portare a termine il rinnovo contrattuale di Gavi, talento classe 2004 in scadenza nel 2023. Secondo AS, il prolungamento... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Ilvuole portare a termine ilcontrattuale di, talento classe 2004 in scadenza nel 2023. Secondo AS, il prolungamento...

Pubblicità

AConan_Doyle : @cobhamasterclas @DiMarzio Buonasera Dembele' ancora oggi ha rifiutato il rinnovo dal Barcellona - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: Sensazioni negative per il rinnovo di #Zaniolo a #Roma e ecco che potrebbe farsi concreta un’idea di scambio tra l’italia… - ZoneJuventus : Sensazioni negative per il rinnovo di #Zaniolo a #Roma e ecco che potrebbe farsi concreta un’idea di scambio tra l’… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#Ts) Sensazioni negative per il rinnovo di #Zaniolo a #Roma e ecco che potrebbe farsi concreta un’idea di scambio tra… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#Ts) Sensazioni negative per il rinnovo di #Zaniolo a #Roma e ecco che potrebbe farsi concreta un’idea di scambio tra… -