Pubblicità

giuliainnocenzi : Impressionante il sangue freddo di questa attivista. Con @UltimaGenerazi1 ha bloccato il Raccordo a Roma per chiede… - SebatienLandal : RT @giuliainnocenzi: Impressionante il sangue freddo di questa attivista. Con @UltimaGenerazi1 ha bloccato il Raccordo a Roma per chiedere… - TgrRaiAltoAdige : Ha perso la vita a 37 anni il conducente di un'auto che si è schiantata attorno alla scorsa mezzanotte contro lo sp… - nickbluebox : RT @ChrisPeverieri: #Ecuador | La @CONAIE_Ecuador denuncia un attentato contro Leonidas Iza. Ignoti hanno sprato contro l’auto parcheggiata… - cicoria_e : un aiuto contro il #carobenzina può arrivare dallo #smartworking Lavoro da casa e auto in garage #buonadomenica -

Agenzia ANSA

Grave incidente poco dopo la mezzanotte sulla strada statale del Brennero nei pressi di Mules, in Alto Adige, dove una macchina si è schiantataun edificio. I vigili del fuoco hanno operato con le pinze idrauliche per estrarre il conducente, un cittadino tedesco di 37 anni, dalle lamiere dell'abitacolo. Nonostante la velocità dei ...Arrivo della 2ª edizione della 'Targa Sobrero', raduno disportive che coinvolge circa 70 ... fino a tardo pomeriggio) + Apertura iscrizioni Camminata 9000 Passiil diabete + Partenza ... Auto contro casa sulla Ss-12 in Alto Adige, un morto Due incidenti stradali, tre persone ferite: è il bilancio di questo inizio di fine settimana sulle strade del Valdarno. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, a Pian di Scò in via Roma, per motivi da ...Grave incidente poco dopo la mezzanotte sulla strada statale del Brennero nei pressi di Mules, in Alto Adige, dove una macchina si è schiantata contro un edificio. (ANSA) ...