Uomini e Donne | la più famosa colpita dalla malattia | “…forma aggressiva”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 18 giugno 2022), una tra lepiù famose del dating show di Maria De Filippi ha rivelato di essere statadainaspettatamente ed in maniera davvero. La protagonista didi cui stiamo parlando è una delle più amate di sempre del programma e dopo il percorso da Maria la sua fama è decollata. Bellissima e classe 1996 ha stregato i telespettatori che non hanno più smesso di seguirla.-Altranotizia (fonte: Google)L’ex volto del dating show ha rivelato inaspettatamente qualcosa che ha allarmato i suoi ammiratori e che non si aspettavano certo di sentire. La giovane è statada unache la sta mettendo ...