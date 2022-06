Ucraina, Johnson: “Importante dare sostegno a lungo termine” (Di sabato 18 giugno 2022) In Ucraina la guerra continua ad infuriare. Intanto il presidente Boris Johnson ha dichiarato di voler sostenere il Paese attaccato Una guerra che continua a infuriare. In Ucraina non accenna a diminuire il conflitto con la Russia. Secondo il capo della squadra negoziale, David Arahamiya, la nazione potrà riprendere i colloqui con Putin solamente a fine Agosto. Questi ultimi sono stati sospesi dopo i colloqui a Istanbul il 29 marzo, dopo una serie di controffensive in alcuni posti. E Boris Johnson scalpita. Intanto, il presidente del Regno Unito, Boris Johnson, ha dichiarato di voler sostenere l’Ucraina con ogni mezzo possibile.“Sarà Importante che il Regno Unito continui a sostenere a lungo termine l’Ucraina ... Leggi su zon (Di sabato 18 giugno 2022) Inla guerra continua ad infuriare. Intanto il presidente Borisha dichiarato di voler sostenere il Paese attaccato Una guerra che continua a infuriare. Innon accenna a diminuire il conflitto con la Russia. Secondo il capo della squadra negoziale, David Arahamiya, la nazione potrà riprendere i colloqui con Putin solamente a fine Agosto. Questi ultimi sono stati sospesi dopo i colloqui a Istanbul il 29 marzo, dopo una serie di controffensive in alcuni posti. E Borisscalpita. Intanto, il presidente del Regno Unito, Boris, ha dichiarato di voler sostenere l’con ogni mezzo possibile.“Saràche il Regno Unito continui a sostenere al’...

