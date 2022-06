Terziario | Leonardi | ' sostenere comparto dalla crescente rilevanza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Milano, 18 giu. (Adnkronos) - “Si impara sempre molto dall'ascolto delle diverse realtà economiche e sicuramente la relazione presentata oggi, che esamina la produttività del settore, non meraviglia i policy maker”. Lo ha detto Marco, Capo dipartimento Dipe presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della 98esima Assemblea Nazionale dell'organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del settore, alla quale hanno partecipato 250 delegati in rappresentanza degli oltre 39.000 associati. “Infatti - ha proseguito- siamo tutti consapevoli della forza del settore manifatturiero in Italia, tuttavia, appare sempre più chiaro che il settore dei servizi è destinato ad una forte espansione. I lavori del futuro appaiono sempre più proiettati verso il ...