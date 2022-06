Raffaella Carrà | donna icona | impegnata nell’attivismo e nella solidarietà

(Di sabato 18 giugno 2022) Cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista e non solo perché l’immensità dinon è definibile a parole. Oggi ricorre l’anniversario della sua nascita e anche se tra meno di un mese è ormai un anno che non c’è più, fanno ancora rumore le sue battaglie, il suo impegno. Grazie la sua forza nel combattere per la libertà sfidando il bigottismo, è riuscita ad autodeterminarsi diventando un’. I costumi, le sue canzoni appaiono estremamente moderni tanto che diventano veri e propri inni a una sensualità allegra e spensierata, senza rimorsi. “Pedro“, “Festa“, “Tanti Auguri“, “Luca“, sono solo alcuni dei titoli resi simboli dalla comunità lgbtq+ che si sentiva finalmente rappresentata in anni dove ancora ...

Il 18 giugno è un giorno che i fan di Raffaella Carrà difficilmente potrebbero dimenticare, soprattutto quest'anno, che ricorre il primo anniversario di nascita dell'artista dopo la scomparsa, avvenuta lo scorso 5 luglio.