Psg Skriniar | i francesi pronti a ricoprire d’oro il difensore | i dettagli

Il Psg è pronto ad alzare la sua offerta all'Inter per arrivare a Skriniar: al difensore un ingaggio a peso d'oro Il Psg è pronto ad alzare ulteriormente l'offerta all'Inter per Skriniar. Il difensore è ormai l'obiettivo numero uno dei francesi che per il momento si sono visti rifiutare la prima offensiva da 50 milioni. I nerazzurri ne chiedono 80, la sensazione è che si potrebbe chiudere intorno ai 70 milioni. Per l'ingaggio il Psg è pronto a offrire a Skriniar un quinquennale da 7.7 milioni a stagione, più del doppio di quanto percepisca in nerazzurro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

