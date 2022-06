“Non poteva andare meglio”. Gigi D’Alessio esulta, la notizia più bella arrivata poco fa (Di sabato 18 giugno 2022) Gigi D’Alessio in concerto, ascolti tv del 17 giugno. C’era grande attesa per scoprire che tipo di risultati avesse ottenuto il cantante napoletano, dopo l’incredibile serata a Piazza del Plebiscito a Napoli, svoltasi per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Tantissimi gli ospiti e anche gli sketch che ci sono stati sul palco, tra cui quello con Vanessa Incontrada. Ma grandi emozioni si sono vissute anche quando il figlio Lda, reduce da Amici 21, ha incontrato il papà e il pubblico è impazzito. Gigi D’Alessio in concerto, ascolti tv del 17 giugno arrivati nelle ultime ore. E per lui non poteva esserci un risveglio migliore. A proposito della Incontrada, Gigi l’ha accolta scherzosamente con un piatto di mozzarelle, che ha iniziato a mangiare. E la platea ha iniziato a cantare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)in concerto, ascolti tv del 17 giugno. C’era grande attesa per scoprire che tipo di risultati avesse ottenuto il cantante napoletano, dopo l’incredibile serata a Piazza del Plebiscito a Napoli, svoltasi per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Tantissimi gli ospiti e anche gli sketch che ci sono stati sul palco, tra cui quello con Vanessa Incontrada. Ma grandi emozioni si sono vissute anche quando il figlio Lda, reduce da Amici 21, ha incontrato il papà e il pubblico è impazzito.in concerto, ascolti tv del 17 giugno arrivati nelle ultime ore. E per lui nonesserci un risveglio migliore. A proposito della Incontrada,l’ha accolta scherzosamente con un piatto di mozzarelle, che ha iniziato a mangiare. E la platea ha iniziato a cantare il ...

