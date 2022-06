Mattia Faraoni costretto a ritirarsi | “Possibile problema cardiovascolare”

(Di sabato 18 giugno 2022)dopo una visita medica in nottata. La stella principale di Superfights Tsunami, in programma al PalaPellicone di Ostia, ha dato forfait all’ultimo minuto e non affronterà l’australiano Charles Joyner per il Mondiale ISKA di kickboxing della categoria -88.4 kg. Lo ha comunicato lui stesso: “Non devo piangere. Purtroppo non combatto, è la prima volta che mi succede, è una cosa che è andata oltre la mia scelta. Vi leggo il referto del pronto soccorso di questa notte: ‘Il paziente riferisce di dover affrontare incontro di pugilato (è kickboxing ndr), nel pieno possesso delle facoltà mentali rifiuta il ricovero. Si informa della possibilità che possa avere patologie cardiovascolari acute con rischio di morte’. Il tutto è nato questa notte, avevo un dolore lancinante allo stomaco, ho ...

