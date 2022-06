“Lo capisce anche un bambino dell’asilo!”: bordate incendiarie a Dritto e Rovescio, è caos in diretta [VIDEO] (Di sabato 18 giugno 2022) L’ultima puntata di Dritto e Rovescio ha riservato agli spettatori una filippica al cardiopalma: il noto giornalista ha zittito lo studio. Dritto e Rovescio (fonte youtube)L’ultima puntata del talk-show “Dritto e Rovescio” è andata in onda giovedì 16 giugno in versione anomala. Al timone del programma di Rete 4, infatti, gli spettatori non hanno ritrovato, come di consueto, il padrone di casa Paolo Del Debbio. Il conduttore sarà momentaneamente assente dal talk-show a causa di alcuni problemi di salute; secondo le prime indiscrezioni avrebbe contratto il Covid-19. Al suo posto gli autori hanno inserito il giornalista palermitano Marcello Vinonuovo, già avvezzo a temporanee supplenze televisive per sopperire all’assenza del collega. Al talk-show hanno partecipato, tra gli altri, ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 giugno 2022) L’ultima puntata diha riservato agli spettatori una filippica al cardiopalma: il noto giornalista ha zittito lo studio.(fonte youtube)L’ultima puntata del talk-show “” è andata in onda giovedì 16 giugno in versione anomala. Al timone del programma di Rete 4, infatti, gli spettatori non hanno ritrovato, come di consueto, il padrone di casa Paolo Del Debbio. Il conduttore sarà momentaneamente assente dal talk-show a causa di alcuni problemi di salute; secondo le prime indiscrezioni avrebbe contratto il Covid-19. Al suo posto gli autori hanno inserito il giornalista palermitano Marcello Vinonuovo, già avvezzo a temporanee supplenze televisive per sopperire all’assenza del collega. Al talk-show hanno partecipato, tra gli altri, ...

Pubblicità

borghi_claudio : @StefanoMorand13 @Guglielmo_Totti @xnitius Lei capisce che un modello di sviluppo basato sullo sfruttamento di mano… - faceva_buio : Anche oggi su Brunetta per esempio non si capisce perché non sia al circo a fare il clown. - Doxaliber : @huitzli @firestormnecro Peggio dei politici ormai. Lei ha scritto fascista xenofobo antisemita appena due righe pi… - appuntidicarta : @siufille E una conoscente nei giorni scorsi ha detto su IG che non capisce come nonostante il caldo 'siamo anche e… - SaraPugliese84 : @Fede_Dreamer_ Anche se lo spieghi lui non lo capisce -

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 giugno/ Solo 17 ricoverati in T.I. ... 19.1% BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 GIUGNO: IN FORTE CALO LA MORTALITA' E che la situazione stia tornando lentamente ai livelli del pre - covid, lo si capisce anche dal tasso di ... Di 'Lightyear' non c'era alcun bisogno, ma non possiamo volergli male Si capisce infatti da subito che siamo di fronte a un prodotto puramente aziendale, a una sorta di ... Continui a chiederti se questa operazione avrebbe potuto avere più anima, anche se tutto scorre in ... IGN ITALY ... 19.1% BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 GIUGNO: IN FORTE CALO LA MORTALITA' E che la situazione stia tornando lentamente ai livelli del pre - covid, lo sidal tasso di ...Siinfatti da subito che siamo di fronte a un prodotto puramente aziendale, a una sorta di ... Continui a chiederti se questa operazione avrebbe potuto avere più anima,se tutto scorre in ... Dall-E ei videogame: quanto ne capisce