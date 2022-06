LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Fiamingo, Navarria ed Isola agli ottavi nella spada. In pedana i fiorettisti per il round robin (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARA Navarria b. Nelli Differt (EST) 15-12. Ottima prova della spadista di Udine che comanda gli assalti dall’inizio alla fine raggiungendo Isola e Fiamingo agli ottavi di finale. 15-14 ROSSELLA Fiamingo agli ottavi COL BRIVIDO!!! Alla stoccata di spareggio la siciliana con esperienza trova le forze per andare a bersaglio. 14-14 Fiamingo PAREGGIA I CONTI a tre secondi dal termine. 13-14 Ci prova Rossella, brava a trovare subito la stoccata. 12-14 Ancora a segno Veres, che vede il traguardo. 12-13 In allungo la rumena passa a condurre a 20 secondi dal termine. 12-12 Stoccata letale di Veres, che pareggia nuovamente i conti. 12-11 Colpo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMARAb. Nelli Differt (EST) 15-12. Ottima prova della spadista di Udine che comanda gli assalti dall’inizio alla fine raggiungendodi finale. 15-14 ROSSELLACOL BRIVIDO!!! Alla stoccata di spareggio la siciliana con esperienza trova le forze per andare a berso. 14-14PAREGGIA I CONTI a tre secondi dal termine. 13-14 Ci prova Rossella, brava a trovare subito la stoccata. 12-14 Ancora a segno Veres, che vede il traguardo. 12-13 In allungo la rumena passa a condurre a 20 secondi dal termine. 12-12 Stoccata letale di Veres, che pareggia nuovamente i conti. 12-11 Colpo ...

