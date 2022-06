LIVE Nuoto | Mondiali 2022 in DIRETTA | record italiano di Ceccon nei 50 farfalla! De Tullio e 4×100 sl in finale! Di Liddo e Martinenghi ok | delude Razzetti

Leggi su oasport

11.58: peccato! Piero Codia sbaglia totalmente l'arrivo, dopo che era davanti a pochi metri dall'arrivo. Vince Czerniak con 23?38, secondo Codia in 23?40 11.57: Ora lo spareggio tra Piero Codia e Czerniak per la semifinale dei 50 farfalla 11.56: Queste le nazionali qualificate per la finale dellastile libero: Usa, Australia, Ungheria, Gbr, Canada, Italia, Brasile e Serbia 11.55: Gli Stati Uniti vincono la seconda batteria in 3'10?80, secondo posto per l'Australia in 3'11?97, terza l'Ungheria in 3'12?38. Italia in finale con il sesto tempo 11.54: Ai 300 Usa, Ungheria, Australia 11.53: Ai 200 Usa, Australia, Ungheria 11.52: Ai 100 Usa, Ungheria, Australia 11.49: Ora Ungheria, Usa e Australia nella seconda semifinale/batteria 11.48: L'Italia è terza con 3'13?13. Non ci saranno problemi per ...