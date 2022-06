LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: si parte con la FP3! Piove a Montreal, si lavora in ottica qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Molto bene ieri, invece, Fernando Alonso su Alpine. Lo spagnolo ha impressionato sia sul giro secco, sia sul passo gara e nel weekend canadese cercherà finalmente il guizzo giusto in una prima parte di annata nella quale ha raccolto meno di quanto seminato 18.47 Cercheremo di capire anche se in Mercedes le cose miglioreranno. Ieri George Russell ha concluso al settimo posto con buoni riscontri, mentre Lewis Hamilton (13°) appare ormai sconsolato con una W13 che proprio non va 18.44 In casa Red Bull, invece, si cercherà di capire se Sergio Perez sarà in grado di risalire dopo la giornata di ieri, che lo ha visto concludere all’undicesimo posto. Sul bagnato, poi, il messicano non ha mai brillato in maniera particolare… 18.41 Red Bull che danno il via al loro sabato forti del miglior tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Molto bene ieri, invece, Fernando Alonso su Alpine. Lo spagnolo ha impressionato sia sul giro secco, sia sul passo gara e nel weekend canadese cercherà finalmente il guizzo giusto in una primadi annata nella quale ha raccolto meno di quanto seminato 18.47 Cercheremo di capire anche se in Mercedes le cose miglioreranno. Ieri George Russell ha concluso al settimo posto con buoni riscontri, mentre Lewis Hamilton (13°) appare ormai sconsolato con una W13 che proprio non va 18.44 In casa Red Bull, invece, si cercherà di capire se Sergio Perez sarà in grado di risalire dopo la giornata di ieri, che lo ha visto concludere all’undicesimo posto. Sul bagnato, poi, il messicano non ha mai brillato in maniera particolare… 18.41 Red Bull che danno il via al loro sabato forti del miglior tempo ...

