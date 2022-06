Juventus | assalto a Koulibaly | è lui l' erede designato di Chiellini

(Di sabato 18 giugno 2022) Lanon smette di sognare Kalidou. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese è considerato l'obiettivo numero uno per rinforzare la...

Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: assalto a Koulibaly. Il Napoli chiede 40 milioni e potrebbe chiedere Gatti nell'operazione'?… - capuanogio : La #Juventus vuole #Koulibaly da mettere in coppia con #DeLigt. #ADL lo valuta 40 milioni e preferirebbe venderlo a… - AleGobbo87 : RT @Gazzetta_it: #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - MundoNapoli : Gazzetta dello Sport: la Juventus è pronta a dare l’assalto a Koulibaly -

Calciomercatoa Koulibaly con uno scambio sullo sfondo Koulibaly © LaPresseIl Barcellona, che ha un ottimo rapporto con Fali Ramadani, agente di Koulibaly, non convince a causa dei ...... lavuole affiancare Koulibaly a De Ligt. Il Napoli valuta 40 milioni di euro il difensore senegalese, che preferirebbe cedere all'estero, ma il ds bianconero Cherubini prepara l'...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Juve, assalto a Koulibaly: i bianconeri valutano uno scambio. L'edizione odierna del quotidiano spiega le intenzioni della ...C'è tanto lavoro in questi giorni per la dirigenza della Juventus, che sta mettendo in piedi trattative per puntellare la squadra di Allegri.