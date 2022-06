Isis a Roma | arrestato 37enne egiziano | combatteva dal web

(Di sabato 18 giugno 2022) Terrorismo internazionale e addestramento con finalità di terrorismo. Di questi reati dovrà rispondere undi 37 anni, che è statodai Carabinieri di, dopo un’indagine coordinata dalla Procura iniziata due anni fa. Chi è il ‘terrorista’Tutto è partito due anni fa quando il cittadino è stato segnalato sul web perché è lì, in rete, chee inviava messaggi di propaganda jihadista a favore di una comunità virtuale di utenti, che lo seguivano. Lui era un combattente virtuale per lo stato Islamico, il cosiddetto Jihad della penna, ma più volte il, insieme a un altro indagato, era stato avvistato nell’area turistica del Vaticano. Questa mattina, però, sono scattate le manette. Come ...

... membri effettivi e anche veri e propri combattenti del Daesh , denominato "Casa Mediatica", prendeva parte alle cosiddette "campagne di aggressione mediatica". Propaganda dell'in Italia: ...commenta Un egiziano di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di, per i reati di terrorismo internazionale e addestramento con finalità di terrorismo . L'indagine coordinata dalla Procura è iniziata due anni fa quando il cittadino è stato segnalato per la sua ...Terrorismo internazionale e addestramento con finalità di terrorismo. Di questi reati dovrà rispondere un egiziano di 37 anni, che è stato arrestato dai Carabinieri di Roma, dopo un’indagine coordinat ...Il 37enne, cittadino egiziano, diffondeva anche tattiche per attacchi in un circuito denominato «Casa Mediatica Roma» ...