Il Po ai livelli minimi dal 1972, portata del 72% inferiore (Di sabato 18 giugno 2022) Uno scenario devastante, mai così basso il livello di fiumi e laghi in Italia. Il grande malato è il Po che ha raggiunto i livelli più bassi nel periodo dal 1972. Il deficit di pioggia sull'intero ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Uno scenario devastante, mai così basso il livello di fiumi e laghi in Italia. Il grande malato è il Po che ha raggiunto ipiù bassi nel periodo dal. Il deficit di pioggia sull'intero ...

Pubblicità

Affaritaliani : Il Po ai livelli minimi dal 1972, portata del 72% inferiore - Dalila97240814 : @GiorgiaMeloni voi di destra siete veramente incommentabili... proprio al di sotto dei minimi livelli di comprensio… - GabBeres : RT @PlatformAdam: #Drought in #Italy: the Po Delta is saulted! #siccità La siccità nel Nord #Italia persiste! Le immagini #Copernicus #Se… - MaurilioVitto : @Sulserio1 Infatti il Corano è una guida tra i rapporti interpersonali per mantenere la pace sino ai minimi livelli… - trading975 : @lukkOneM E' una questione tecnica, nel momento in cui i mercati (sia che siano Azionari od bond) arrivano o sui m… -