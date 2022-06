Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2022: pole di Bagnaia su Quartararo, Bastianini in sesta fila! (Di sabato 18 giugno 2022) Il Motomondiale 2022 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Germania: si è corso al Circuito del Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 19 giugno. La pole position la firma Francesco Bagnaia in 1’19?931, unico a scendere sotto l’1’20”. Alle sue spalle i transalpini Fabio Quartararo, secondo a 0?076, e Johann Zarco, terzo a 0?099. In casa Italia 5° Fabio Di Giannantonio, 7° Luca Marini, 11° Marco Bezzecchi. Così gli altri azzurri: 17° Enea Bastianini, 19° Andrea Dovizioso, 20° Franco Morbidelli. Griglia DI partenza GP Germania 2022 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Il Motomondialeha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali delladel GP di: si è corso al Circuito del Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto allaposition in vista della gara in programma domani, domenica 19 giugno. Laposition la firma Francescoin 1’19?931, unico a scendere sotto l’1’20”. Alle sue spalle i transalpini Fabio, secondo a 0?076, e Johann Zarco, terzo a 0?099. In casa Italia 5° Fabio Di Giannantonio, 7° Luca Marini, 11° Marco Bezzecchi. Così gli altri azzurri: 17° Enea, 19° Andrea Dovizioso, 20° Franco Morbidelli.DIGP...

