Pubblicità

_Techetechete : Oggi è il compleanno di #RaffaellaCarrà e di #MarcellaBella, eccole insieme a Buonasera Raffaella del 1986. Stasera… - Federissao : RT @_Techetechete: Oggi è il compleanno di #RaffaellaCarrà e di #MarcellaBella, eccole insieme a Buonasera Raffaella del 1986. Stasera, #18… - biciofab : RT @_Techetechete: Oggi è il compleanno di #RaffaellaCarrà e di #MarcellaBella, eccole insieme a Buonasera Raffaella del 1986. Stasera, #18… - CarraFun : RT @_Techetechete: Oggi è il compleanno di #RaffaellaCarrà e di #MarcellaBella, eccole insieme a Buonasera Raffaella del 1986. Stasera, #18… - LasMariasDrag : RT @_Techetechete: Oggi è il compleanno di #RaffaellaCarrà e di #MarcellaBella, eccole insieme a Buonasera Raffaella del 1986. Stasera, #18… -

Today.it

... canzone scritta per lei dal fratello. Quello stesso anno partecipa al Cantagiro con "Sole ... Negli anni seguenti l'attività discografica dicontinua senza grandi scosse. Nel 1985 incide ...Tra i tanti protagonisti di Techetechetè 2022 troviamo poi anche Antonello Venditti e Francesco de Gregori,Bella, Corrado e Lucio Dalla, passando per Catherine Spaak, Raffaella ... Gianni e Marcella Bella: il rapporto tra fratelli, stasera in tv su Techetechete' Spoglio al cardiopalma tra sorpassi e controsorpassi a tre: nel seggio decisivo riconteggio delle schede. Il centrodestra, che sosteneva la lista, conquista il Comune. In giunta quasi certi Cheli e Li ...Debutta in anteprima assoluta al 18° Biografilm Festival Il canto delle cicale il nuovo documentario di Marcella Piccinini, autoritratto di madre con figlia. Scritto, diretto, montato e prodotto dalla ...