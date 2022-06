Gas: Descalzi, nulla da temere,offerta superiore a domanda (Di sabato 18 giugno 2022) "In questo momento non bisogna temere nulla, solo l'inazione. L'ottimismo è fatto di azione. In questo momento mancano circa 30mln di mc al giorno di russo pero l'Italia riesce ad avere adesso un'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "In questo momento non bisogna, solo l'inazione. L'ottimismo è fatto di azione. In questo momento mancano circa 30mln di mc al giorno di russo pero l'Italia riesce ad avere adesso un'...

TgLa7 : #Gas, #Descalzi: anche con taglio 100% supereremmo inverno. 'Dovremmo forzare gas altri paesi e restrizioni, ma riu… - CarlaGhizzani : RT @ag17234050: @jacopo_iacoboni perche' Conte e Salvini hanno ereditato il rapporto di interesse con la Russia messo in piedi da Berluscon… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: 'L'offerta di gas è superiore alla domanda' (cit. Claudio Descalzi, AD Eni) Allora perché il prezzo del gas continua ad… - dileguossi : RT @Lantidiplomatic: ??L'Italia potrà sopravvivere all'inverno senza il gas russo, ha detto il capo del gruppo Eni Oil and Gas Claudio Desc… - Lukyluke311 : RT @Lantidiplomatic: ??L'Italia potrà sopravvivere all'inverno senza il gas russo, ha detto il capo del gruppo Eni Oil and Gas Claudio Desc… -