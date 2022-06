Game of Thrones: Kit Harington sarà (ancora) Jon Snow nel sequel (Di sabato 18 giugno 2022) E tornano le news sul tanto famoso Game of Thrones e le notizie arrivano dal The Hollywood Reporter: pare che HBO stia sviluppando una nuova serie sequel incentrata sul personaggio di Jon Snow. La star Kit Harington dovrebbe riprendere il ruolo che ha interpretato per otto stagioni nella popolarissima serie fantasy tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Game of Thrones: HBO starebbe pensando ad un sequel incentrato su Jon Snow Come sappiamo c’è già House of the Dragon, una serie prequel che racconta gli eventi che portano alla guerra civile dei Targaryen, che uscirà il 21 agosto. Poi in fase di sviluppo c’è Ten Thousand Ships con la showrunner Amanda Segel, The Sea Snake dello showrunner Bruno Heller e The Tales of Dunk and ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) E tornano le news sul tanto famosoofe le notizie arrivano dal The Hollywood Reporter: pare che HBO stia sviluppando una nuova serieincentrata sul personaggio di Jon. La star Kitdovrebbe riprendere il ruolo che ha interpretato per otto stagioni nella popolarissima serie fantasy tratta dai romanzi di George R.R. Martin.of: HBO starebbe pensando ad unincentrato su JonCome sappiamo c’è già House of the Dragon, una serie prequel che racconta gli eventi che portano alla guerra civile dei Targaryen, che uscirà il 21 agosto. Poi in fase di sviluppo c’è Ten Thousand Ships con la showrunner Amanda Segel, The Sea Snake dello showrunner Bruno Heller e The Tales of Dunk and ...

