Edoardo Tavassi costretto al ritiro? “Trasferito d’urgenza in ospedale per un gravissimo problema” (Di sabato 18 giugno 2022) Edoardo Tavassi è prossimo al ritiro forzato da L’Isola dei Famosi? Nel daytime visto oggi il naufrago – dopo aver lamentato male alla gamba – è stato portato in infermeria per dei controlli medici. Quando Alvin ci ha salutato non ha aggiunto ulteriori sviluppi in merito al naufrago. A farlo è stato il portale ThePipol che ha parlato di “trasferimento d’urgenza in ospedale” per “un gravissimo problema al ginocchio”. “Uno dei protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, è stato Trasferito d’urgenza in ospedale, reparto ortopedia per un gravissimo problema al ginocchio. Tavassi, tra i best concorrenti, nonché ... Leggi su biccy (Di sabato 18 giugno 2022)è prossimo alforzato da L’Isola dei Famosi? Nel daytime visto oggi il naufrago – dopo aver lamentato male alla gamba – è stato portato in infermeria per dei controlli medici. Quando Alvin ci ha salutato non ha aggiunto ulteriori sviluppi in merito al naufrago. A farlo è stato il portale ThePipol che ha parlato di “trasferimentoin” per “unal ginocchio”. “Uno dei protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi,, è statoin, reparto ortopedia per unal ginocchio., tra i best concorrenti, nonché ...

