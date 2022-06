'E' una fibrillazione': dimesso dall'ospedale di Lecce, Oronzo muore poco dopo il ritorno a casa (Di sabato 18 giugno 2022) Un malore , poi la corsa in Pronto soccorso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Dodici ore, per essere poi dimesso - a quanto riferito - constatata una 'fibrillazione'. Il giorno dopo il secondo malore, ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Un malore , poi la corsa in Pronto soccorso all'Vito Fazzi di. Dodici ore, per essere poi- a quanto riferito - constatata una ''. Il giornoil secondo malore, ...

