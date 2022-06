(Di sabato 18 giugno 2022) Il Corriere dello Sport dedica un lungo e interessante pezzo ai pensieri di Luciano Spalletti. Non ci sono virgolettati, ma lo firma Giancarlo Dotto, giornalista molto vicino al tecnico del Napoli: i due sono amici dai tempi della Roma. Tra le altre cose, emerge che Gerardnonesattamente tra ledell’allenatore. “Politano vuole andare via (questione di feeling insinua il suo entourage, ma forse anche qui questione di soldi)? Okay, ma non mi prendete. Che è un giocatore devastante ma in un calcio che non è quello di Spalletti. Il calcio che detesta, quello del fare testuggine dietro e scatenarsi negli spazi. Gli piacerebbe, eccome, Veretout, ma costa troppo e sa bene che “costare troppo” a Napoli è peggio che avere il colera. Pjanic? Non serve. Gli piace Lobotka”. L'articolo ...

napolista : CorSport: #Deulofeu non rientra tra le preferenze di #Spalletti È un giocatore devastante, ma nel calcio che dete… - CarloRo79403302 : RT @napolista: I pensieri di Spalletti: mi vendi Koulibaly? Un secondo dopo mi dimetto Sul Corsport: considera Fabian un intoccabile. Se v… - napolista : I pensieri di Spalletti: mi vendi Koulibaly? Un secondo dopo mi dimetto Sul Corsport: considera Fabian un intoccab… - salvione : Marino: “Deulofeu e Molina? Con l'offerta giusta se ne può parlare” - CorSport : #Sirigu, l’agente: “#Napoli, ti aspettiamo. Con #Deulofeu si va sul sicuro” ??? -

