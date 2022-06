Cinque anni di violenze ai danni della convivente: un arresto nel Napoletano (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Da Cinque anni era costretta a violenze fisiche e verbali da parte del convivente. Fino alla denuncia e all’arresto dell’uomo. È accaduto a Pompei, dove i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. L’attività di indagine ha consentito di documentare le gravi e continue condotte vessatorie tenute dall’indagato ai danni della convivente, che fin dal 2017 era stata costretta a subire violenze fisiche e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Daera costretta afisiche e verbali da parte del. Fino alla denuncia e all’dell’uomo. È accaduto a Pompei, dove i carabinierilocale stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativamisura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiestaProcura oplontina, nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. L’attività di indagine ha consentito di documentare le gravi e continue condotte vessatorie tenute dall’indagato ai d, che fin dal 2017 era stata costretta a subirefisiche e ...

