Cinegustologia | “come ti cucino” Quentin Tarantino | il format di Marco Lombardi a Pomigliano d’Arco

(Di sabato 18 giugno 2022) Sapori, profumi e consistenze che rimandano a suoni e immagini. Quando due o più sensi si contaminano a vicenda, si parla di sinestesie, senza però sottolineare quanto si tratti di meccanismi non oggettivi, bensì sempre personali, pure diversi di momento in momento: è questo il passo in avanti che ha fatto ladi, autore e conduttore ditiun film, in onda su Gambero Rosso Channel, e giornalista/critico per Messaggero e Radio NumberOne. Seguendo questo meccanismo, martedì 21 giugno, alle 20.30, presso il ristorante Tintoré di, assaggerete dei piatti che richiamano, e il suo modo di assemblare le materie prime… del cinema. Tranquilli, non verrà servito uno ...

