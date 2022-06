Carmelo Cantone vice capo del Dap | gli auguri della Uilpa Pp

(Di sabato 18 giugno 2022) ROMA – “Da quanto apprendiamo, la Ministra Cartabia avrebbe individuato in, Dirigente Generale penitenziario e attuale provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria (DAP) per Lazio-Abruzzo-Molise il nuovodel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che succederebbe così a Roberto Tartaglia, magistrato passato qualche giorno fa all’incarico didel Dipartimento per gli Affari giuridici ed AmministrativiPresidenza del Consiglio dei Ministri. Per il formale insediamento, si attenderebbe solo la registrazione del decreto di nomina”. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario GeneralePolizia Penitenziaria. “è ...

è il nuovo vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap). Catanese, 64 anni, attuale provveditore regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, vanta un'...Home Giustizia, nuovo vice capo DAP. Cartabia: profondo conoscitore dell'Amministrazione Giustizia 17 Giugno 2022