Boris Johnson dopo la visita a Kiev: 'L'Ucraina merita di ospitare l'Eurovision 2023' (Di sabato 18 giugno 2022) Il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che spera che l'Ucraina possa ospitare l'Eurovision Song Contest il prossimo anno, perchè 'La gente merita di averlo'. Come riporta l'Independet, la BBC è ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Il primo ministroha dichiarato che spera che l'possal'Song Contest il prossimo anno, perchè 'La gentedi averlo'. Come riporta l'Independet, la BBC è ...

Pubblicità

oggisettimanale : Roger #Waters dei @pinkfloyd si schiera contro il governo di Boris #johnson per il sostegno che fornisce al tentati… - Yes2winC : RT @AleLin64: Boris Johnson ritiene che l'European Song Contest dovrà svolgersi in Ucraina. Infatti c'è una diatriba in corso fra gli organ… - klaatu29 : @the_highsparrow stai parlando del paese che con Blair ha mentito sulle armi di distruzione di massa per reggere il… - alessandralat10 : RT @Gianl1974: ?? 'Caro Boris Johnson! Voglio che la guerra finisca prima così che la gente non muoia più! Voglio giocare a calcio in casa… - vago7858 : RT @Gianl1974: ??Il Regno Unito continuerà a fornire armi all'Ucraina, - Boris Johnson -