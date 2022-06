Bombardamenti senza fine in Ucraina | nuovi passi di avvicinamento a UE

(Di sabato 18 giugno 2022) KIEV () (ITALPRESS) – Kiev compie ulterioriper l'all'Unione europea ma intanto al fronte il conflitto continua. La guerra incontinua ormai da 115 giorni. In base all'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, nella città di Severodonetsk continuano i combattimenti. “Per migliorare la situazione tattica – afferma lo Stato maggiore ucraino -, le unità nemiche hanno tentato di effettuare operazioni di assalto fuori città, masuccesso”. Altri attacchi sono stati registrati a Lysychansk, Metolkino, Ustynivka e Voronovo. Secondo l'intelligence britannica, nelle ultime 48 ore “la Russia ha probabilmente rinnovato i suoi sforzi per avanzare a sud di Izium, con l'obiettivo di avanzare più in profondità nell'oblast di Donetsk e di avvolgere la ...

Pubblicità

nicola_coletti : @Gabriel35114307 @noitre32 @Nicolet84520681 fossi in loro pregherei iddio affinché la nostra politica mafiosa si to… - bugsbonny76 : RT @Ric746: Ancora bombardamenti ???? gratuiti su le zone residenziali #Donetsk, senza alcuna 'ragione' di tipo militare, con l'unico intento… - moro_thomas : RT @Ric746: Ancora bombardamenti ???? gratuiti su le zone residenziali #Donetsk, senza alcuna 'ragione' di tipo militare, con l'unico intento… - IsaSalis : RT @Ric746: Ancora bombardamenti ???? gratuiti su le zone residenziali #Donetsk, senza alcuna 'ragione' di tipo militare, con l'unico intento… - connie_gentile : RT @Ric746: Ancora bombardamenti ???? gratuiti su le zone residenziali #Donetsk, senza alcuna 'ragione' di tipo militare, con l'unico intento… -

Corriere dell'Umbria

La lenta avanza russa I russi, nondifficoltà, sono avanzati fino a prendere probabilmente ... creando preoccupazione tra la popolazione visto che soltanto ieri a Mykolaiv irussi ......di duelli di artiglieria e assalti a centri urbani precedentemente colpiti da pesanti. Il conflitto a cui stiamo assistendo èprecedenti sotto parecchi punti di vista. Lo scontro ... Bombardamenti senza fine in Ucraina, nuovi passi di avvicinamento a UE “Per migliorare la situazione tattica – afferma lo Stato maggiore ucraino -, le unità nemiche hanno tentato di effettuare operazioni di assalto fuori città, ma senza successo”. Altri attacchi sono ...Seguendo questo principio, l'organizzazione non solo si impegna a portare cure mediche nelle aree del mondo in difficoltà, ma lavora per denunciare pubblicamente le crisi umanitarie in corso ...