Basket, l'Olimpia Milano è Campione d'Italia! Scudetto ai meneghini, la Virtus Bologna crolla in gara-6 (Di sabato 18 giugno 2022) l'Olimpia Milano vince il suo ventinovesimo Scudetto. La squadra di Ettore Messina fa sua gara-6 per 81-64 e chiude la serie sul 4-2 contro una Virtus Bologna che è crollata nel secondo tempo. Milano vendica lo 0-4 della passata stagione, mantenendo l'imbattibilità casalinga in una stagione che ha visto l'Olimpia alzare al cielo anche la Coppa Italia. E' il primo Scudetto dell'era Messina a Milano, con l'Armani Exchange che torna a vincere il Tricolore quattro anni dopo il successo sempre per 4-2 su Trento. Gigi Datome è il grande protagonista in gara-6, miglior marcatore del match con 23 punti. Shavon Shields mette a referto 15 punti ed in doppia cifra chiude anche Sergio Rodriguez ...

