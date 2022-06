“Attesi picchi di 40 gradi”. Meteo, l’Italia nella morsa del caldo: quando e dove, le zone più colpite (Di sabato 18 giugno 2022) Meteo Italia, in arrivo l’anticiclone africano. Una settimana che sembra iniziare con tanto sole e caldo anomalo a partire dal lunedì 20 giugno. L’anticiclone africano non molla dunque la presa, lasciando oscillare le temperature da Nord a Sud della Penisola italiana. Ecco le previsioni giorno per giorno fino al prossimo weekend. Meteo Italia 20 giugno, in arrivo la morsa di caldo con temperature segnate ancora dall’anticiclone africano. Tutto in attesa che lasci la penisola italiana per poi spostarsi verso la Francia. Si apprende su Meteo.it che “col passare dei giorni, inoltre, aumenterà anche il disagio notturno dovuto al caldo e ai crescenti tassi di umidità (notti tropicali), con temperature minime non inferiori ai 22-23°C”. Meteo Italia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)Italia, in arrivo l’anticiclone africano. Una settimana che sembra iniziare con tanto sole eanomalo a partire dal lunedì 20 giugno. L’anticiclone africano non molla dunque la presa, lasciando oscillare le temperature da Nord a Sud della Penisola italiana. Ecco le previsioni giorno per giorno fino al prossimo weekend.Italia 20 giugno, in arrivo ladicon temperature segnate ancora dall’anticiclone africano. Tutto in attesa che lasci la penisola italiana per poi spostarsi verso la Francia. Si apprende su.it che “col passare dei giorni, inoltre, aumenterà anche il disagio notturno dovuto ale ai crescenti tassi di umidità (notti tropicali), con temperature minime non inferiori ai 22-23°C”.Italia ...

