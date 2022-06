Zaniolo | “Io erede di Dybala? La vita è imprevedibile Se dovessi andar via ”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nicolòha parlato del proprio futuro e della stagione appena terminata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, di seguito uno stralcio delle parole del centrocampista giallorosso. La tua stagione? “L’obiettivo di quest’anno era non fermarsi, riprendere continuità e tornare ad essere un calciatore. Ho segnato 8 gol, che a qualcuno sembrano pochi, ma era da folli pensare che potessi farne 25-30 dopo due anni senza pallone. E poi, abbiamo regalato ai nostri tifosi un trofeo che mancava da tantissimo. Quindi, è andata benissimo”. Sull’interesse da parte di altre squadre: “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club”. Sei ...

