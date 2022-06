Zanetti attacca gli arbitri | Milano | ' Intervenga la Procura' Ma la Virtus non ci sta

Pubblicità

sandrolabanti : COMUNICATO DI MILANO SULLE DICHIARAZIONI DI ZANETTI - infoitsport : Zanetti attacca gli arbitri e l'Olimpia. La risposta di Milano: 'Intervenga la Procura' - ilcirotano : Zanetti attacca gli arbitri e l'Olimpia. La risposta di Milano: 'Intervenga la Procura' - - RotellsA : RT @Gazzetta_it: Zanetti attacca gli arbitri e l'Olimpia. La risposta di Milano: 'Intervenga la Procura' - Gazzetta_it : Zanetti attacca gli arbitri e l'Olimpia. La risposta di Milano: 'Intervenga la Procura' -

IL PRIMO COMUNICATO Oggi è arrivato il comunicato dell'Olimpia: "Preso atto delle dichiarazioni post gara - 5 rilasciate dal Dottor, la Pallacanestro Olimpia Milano si dichiara stupita e ...L'attacco di Massimo ...Intervistato in esclusiva ai microfoni di TMW, l'ex calciatore di Serie A Cristiano Zanetti ha parlato tra le altre cose anche del Milan è in particolare ...L'ex centrocampista di Serie A Cristiano Zanetti è stato intervistato in esclusiva a TMW e ha avuto modo di parlare anche di Milan e, nello specifico, di uno dei nomi che ...