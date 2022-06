Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 12:30 (Di venerdì 17 giugno 2022) Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI E’ CONCLUSO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE HA INTERESSATO SOLO LA RETE GESTITA DI ATAC IN FERROVIE DELLO STATO L’AGITAZIONE TERMINERA’ ALLE 21.00 DI QUESTA SERA SONO GARANTITI I SERVIZI ESSENZIALI PER I TRENI REGIONALI IN FASCIA ORARIA 18.00-21.00 ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA SULLA Roma-TARQUINIA, CODE PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A SUD DELLA CAPITALE LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI, IN PRECEDENZA CHIUSA TRA CERIARA E SEZZA SCALO, NELLE DUE DIREZIONI, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, A SEGUITO DI UN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)DEL 17 GIUGNOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASI E’ CONCLUSO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE HA INTERESSATO SOLO LA RETE GESTITA DI ATAC IN FERROVIE DELLO STATO L’AGITAZIONE TERMINERA’ ALLE 21.00 DI QUESTA SERA SONO GARANTITI I SERVIZI ESSENZIALI PER I TRENI REGIONALI IN FASCIA ORARIA 18.00-21.00 ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E CASILINA SULLA-TARQUINIA, CODE PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A SUD DELLA CAPITALE LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI, IN PRECEDENZA CHIUSA TRA CERIARA E SEZZA SCALO, NELLE DUE DIREZIONI, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, A SEGUITO DI UN ...

ESComunicazione : Pubblicato su @gazzettauff il dl @mims_gov con norme su ??#Giubileo2025 e viabilità @Roma ??navi da crociera a… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via Ostiense (Marconi-via del Mare) - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via del Trullo (Portuense-Magliana) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via del Trullo (Portuense-Magliana) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Ostiense (Marconi-via del Mare)

