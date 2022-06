Un calzino ' smart' per la salute del bambino

(Di venerdì 17 giugno 2022) Abbiamo provato OwletSock 3 che legge ossigeno e battiti del neonato Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno circa 15 milioni di bambini nascono prematuramente, di cui il 5,2% prima delle 28 settimane. Attualmente, nel mondo, la nascita prematura si verifica nel 5-12% delle gravidanze, per cause non sempre note. In Italia si calcola che nascano circa 35.000 …

Pubblicità

Libero Tecnologia

Oggi persino questo capo di abbigliamento è diventato, ma il 'giallo' delle sparizioni ... La formula ricavata dai ricercatori è presto detta: Indice di perdita del= (B + C) - (P x A) . ...Cioè, in Italiano, ''. Si tratta, in pratica, di una piccola fascia per il piedino del bambino con all'interno dei sensori integrati . Losock può monitorare alcuni parametri ... Il calzino smart per festeggiare le neo mamme tech