“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di venerdì 17 giugno 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, venerdì 17 giugno 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)In questa giornata potete iniziare a pensare quello che dovete fare tra oggi e domani quando la Luna toccherà il vostro segno con un aspetto importante. Arrivano tre giorni di forza in cui, riuscirete a concretizzare tanti sogni che avete nel cassetto da un po’. Toro (20 aprile – 20 maggio)Sentite che c’è una gran voglia di emergere da situazioni difficili. Alcuni di voi si vogliono togliere un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,17: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)In questa giornata potete iniziare a pensare quello che dovete fare tra oggi e domani quando la Luna toccherà il vostro segno con un aspetto importante. Arrivano tre giorni di forza in cui, riuscirete a concretizzare tanti sogni che avete nel cassetto da un po’. Toro (20 aprile – 20 maggio)Sentite che c’è una gran voglia di emergere da situazioni difficili. Alcuni di voi si vogliono togliere un ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Il Pd che applaude l’Ue sull’auto elettriche, la boiata di Tridico sul salario minimo e gli italiani spiati in ca… - anteprima24 : ** 'Tutti pazzi per #Mary”: l’#Oroscopo di venerdì 17 giugno 2022 ** - matrimonio_com : Tutti pazzi per le micro bag: qual è la tua preferita? #matrimoniocom #accessorisposa #borse #looksposa… - tuttoatalanta : Tutti pazzi per... Gollini: su lui ora anche il Monza di Berlusconi - nctsijni : scherzo che pazzi tra tutti andare a vagare -