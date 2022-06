TIM aumenta ancora il prezzo di invio della fattura cartacea

(Di venerdì 17 giugno 2022) TIM disporrà nuovamente l’aumento del costo di servizio di produzione e spedizioneper i clienti di rete fissa dal 1 agosto 2022. L’ultimo incremento risaliva al 1 ottobre 2020, con il passaggio da 2,50 a 3 euro: questa volta ilsalirà di 3,90 euro per ciascunainviata. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, i clienti TIM che subiranno l’aumento verranno informati tramite un’apposita comunicazione in. Se l’utente deciderà di non accettare la modifica contrattuale di cui sopra, potrà recidere dal contratto ai sensi dell’art. 70, comma 4 del CCE, passando, nel caso, anche ad un altro gestore telefonico, senza dover fare fronte a penali e costi di disattivazione, a patto di comunicare il tutto entro il giorno indicato nella comunicazione ...

EMAttheWells : @EdoardoBorghini @paolo064 @Riccardo_Tim @dcalpirela @dottorbarbieri Se l imponibile aumenta del 20% ricordo che l'… - paolo064 : @EdoardoBorghini @Riccardo_Tim @dcalpirela @dottorbarbieri Le tasse sono reddito per lo stato, questa è economia,il… - mgpg07 : @cesololinter194 @smgii1908 @sslansia Amici stanno già preparando con TIM le modifiche contrattuali. Aumenta anche lì

