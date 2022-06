Storia di Miro - Un podcast non binario: puntata 2 (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella seconda puntata - La percezione di me - di questo podcast, Miro ci racconta come, e quando, ha capito che il suo corpo femminile non corrispondeva appeno all'immagine di sé, forse ancora imprecisa, sfuggente e indefinibile, che era cresciuta nella sua mente. E come questo scollamento abbia provocato in lui un'esigenza inarrestabile di cambiamento Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella seconda- La percezione di me - di questoci racconta come, e quando, ha capito che il suo corpo femminile non corrispondeva appeno all'immagine di sé, forse ancora imprecisa, sfuggente e indefinibile, che era cresciuta nella sua mente. E come questo scollamento abbia provocato in lui un'esigenza inarrestabile di cambiamento

Pubblicità

Delu90Inter : @ElTrattore Va beh grazie, il giocatore più forte allenato alla Lazio è stato uno tra Ciro Immobile, il centravanti… - Underdogbetter : RT @BaldiMarce: Oggi compie gli anni il più prolifico marcatore della storia dei #Mondiali e della gloriosa storia della #Germania. #Weltme… - VanityFairIt : Miro è una persona trans non binaria, e in questo podcast si racconta senza veli e senza giri di parole. Nel primo… - Violett11315738 : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… - flamanc24 : RT @laziocrazia: Tranquilli, è vecchio. La cosa peggiore capitata a Miro Klose, e che non ci permette tuttora di ammirarne pienamente la g… -