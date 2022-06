Senza un accordo tra i genitori ai figli verrà messo il doppio cognome

(Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Per poter attribuire alo ildi uno soltanto deiè necessario che vi sia un. In mancanza di tale, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i, nell'ordine deciso dagli stessi, e qualora manchi anche questo ulteriore, serve l'intervento del giudice. È quanto precisa una delle ultime circolari del Viminale rivolta ai prefetti. Il documento invita a sensibilizzare i sindaci affinché forniscano tempestivamente le indicazioni conseguenti agli uffici di stato civile dei comuni. Con la decisione in questione - ricorda il ministero - la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del Codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento ...

Pubblicità

lvoir : RT @dukana2: Date ai #luridi #babbei di #Basilicata senza dignità ??un’elemosina…e vi regaleranno i figli da avvelenare…lo hanno appena fatt… - cocchi2a : RT @dukana2: Date ai #luridi #babbei di #Basilicata senza dignità ??un’elemosina…e vi regaleranno i figli da avvelenare…lo hanno appena fatt… - MassimoMainard1 : RT @dukana2: Date ai #luridi #babbei di #Basilicata senza dignità ??un’elemosina…e vi regaleranno i figli da avvelenare…lo hanno appena fatt… - thelondonboys47 : RT @dukana2: Date ai #luridi #babbei di #Basilicata senza dignità ??un’elemosina…e vi regaleranno i figli da avvelenare…lo hanno appena fatt… - dukana2 : RT @dukana2: Date ai #luridi #babbei di #Basilicata senza dignità ??un’elemosina…e vi regaleranno i figli da avvelenare…lo hanno appena fatt… -

Come difendersi dalla trattenuta dello stipendio Se il datore di lavoro effettua una trattenuta dallo stipendioprima aver raggiunto uncon voi, o comunqueaverne fatto esplicita ...'Zelensky ci ha detto che, ancheil percorso europeo, le riforme' chieste da Bruxelles 'sono ... Strada in salita invece per la Serbia, la cui adesione è legata al raggiungimento di uncon ...Il contratto degli uomini mercato Paolo Maldini e Frederic Massara è in scadenza il 30 giugno. Fra meno di due settimane.Il sindaco uscente mantiene il no sull'apparentamento con Tosi. Forza Italia infastidita, Salvini quasi indifferente. Per ora ...