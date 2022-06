Raccolta differenziata a Ladispoli, info point per la distribuzione di nuovi mastelli (Di venerdì 17 giugno 2022) Ladispoli – L’amministrazione comunale rende noto che sabato 18 giugno 2022 dalle 10:00 alle 16:00 in piazzale Onofri (piazza del mercato) è allestito un info point dove gli utenti di case singole e di condomini fino ad otto unità abitative potranno effettuare la taggatura dei contenitori e sostituire le attrezzature danneggiate. I cittadini dovranno portare tutti i mastelli in uso, il documento che comprova l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità e il codice fiscale della persona iscritta al ruolo Tari. Se l’intestatario al ruolo Tari non può recarsi al punto di distribuzione può consegnare la delega ad una persona che dovrà esibirla insieme al suo documento d’identità (il modulo di delega è scaricabile dal sito Tekneko o dal sito del Comune di Ladispoli). Si ricorda che ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022)– L’amministrazione comunale rende noto che sabato 18 giugno 2022 dalle 10:00 alle 16:00 in piazzale Onofri (piazza del mercato) è allestito undove gli utenti di case singole e di condomini fino ad otto unità abitative potranno effettuare la taggatura dei contenitori e sostituire le attrezzature danneggiate. I cittadini dovranno portare tutti iin uso, il documento che comprova l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità e il codice fiscale della persona iscritta al ruolo Tari. Se l’intestatario al ruolo Tari non può recarsi al punto dipuò consegnare la delega ad una persona che dovrà esibirla insieme al suo documento d’identità (il modulo di delega è scaricabile dal sito Tekneko o dal sito del Comune di). Si ricorda che ...

Pubblicità

orvietonews : Rifiuti, 'svolta per dare stabilità al sistema e porre l'Umbria fra le regioni più virtuose': La diminuzione del 4,… - Francy59862885 : @Comunardo Il problema è che porteranno tutti questi rifiuti nella discarica di Viterbo… dove noi facciamo da anni… - ed_willock : @stefanociavatta la decrescita felice una doccia una volta a settimana; lo yogurt con il latte messo fuori la fines… - ade6471 : @AMorelliMilano No l'Italia non ha confini di fatto e la discarica dell'Europa perciò va a processo perché voleva g… - V_CogliatiDezza : RT @FranFerrante: #Malagrotta #emergenza #rifiuti a #Roma Davvero insopportabile questa continua confusione tra necessità di chiudere il ci… -