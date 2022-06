Preghiera del mattino del 17 Giugno 2022 | “Vieni Signore”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Rinaldi_euro : Con la preghiera di diffondere! La Lega vota NO alla proroga del Green Pass in Commissione - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - Brunella000 : RT @MorganilRamingo: Preghiera del Mattino ?? - kris_mav : RT @MorganilRamingo: Preghiera del Mattino ?? - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? -

pagina99

Choc e sgomento per l'intera comunità che si è stretta inper il 17enne che lotta tra la vita e la morte, all'OspedaleMare.Messa e adorazione eucaristica guidata da don Ettore Lestingi sul tema ' Torniamo al gustopane… ' La chiesa resta aperta per lapersonale davanti all'Eucarestia fino alle ore 22. Preghiera del mattino di oggi 16 Giugno 2022 La sera, il santo Padre ha incontrato 49mila giovani davanti al santuario: erano presenti anche moltissimi lodigiani. Ecco il suo discorso integrale 1. È veramente un dono di Dio poterci incontrare qu ...Ricorreva, il 18 giugno 1992, il venticinquesimo anniversario di fondazione del nostro monastero. Prima ancora che avessimo modo di domandarci come far memoria del nostro giubileo d’argento, ecco che ...