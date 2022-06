Napoli | investe tre persone e fugge Fermato un 29enne - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Un uomo di 29 anni è stato fermato perché sospettato di aver investito tre persone con il suo furgone in due luoghi ...È stato catturato l'uomo che ha investito tre pedoni in tre luoghi diversi alla guida di un furgone bianco. Luigi Guadagno , 73 anni, investito in viale del Progresso a Cercola , è morto dopo un ...Cercola. É morto per le ferite riportate l'uomo travolto questa mattina dal Doblò a Cercola. La vittima 73enne del posto è stato investito su via Del Progresso. Per lui si è reso necessario nel pomeri ...