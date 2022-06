Milan, il programma del settore giovanile: è tempo di verdetti | News (Di venerdì 17 giugno 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il programma delle gare del settore giovanile che verranno disputate nel weekend Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 giugno 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato ildelle gare delche verranno disputate nel weekend

Pubblicità

Milannews24_com : Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end - cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: Le Legende di #Juventus e #Milan si sfidano in Abruzzo: il match in programma il prossimo 20 giugno - Milanistifurios : RT @CalcioFinanza: Le Legende di #Juventus e #Milan si sfidano in Abruzzo: il match in programma il prossimo 20 giugno - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Il programma della preparazione del #Milan ???? - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: Le Legende di #Juventus e #Milan si sfidano in Abruzzo: il match in programma il prossimo 20 giugno -