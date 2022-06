Malore fatale mentre fa il bagno: Alberto muore in spiaggia (Di venerdì 17 giugno 2022) Un uomo di 38 anni, Alberto Matta, è morto nella mattina di oggi, venerdì 17 giugno, mentre faceva il bagno in mare vicino alla spiaggia di Poetto, a Cagliari. La dinamica del decesso è ancora da accertare, ma è... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Un uomo di 38 anni,Matta, è morto nella mattina di oggi, venerdì 17 giugno,faceva ilin mare vicino alladi Poetto, a Cagliari. La dinamica del decesso è ancora da accertare, ma è...

Pubblicità

UnioneSarda : #Sardegna - Malore fatale mentre fa il bagno al Poetto: la vittima è un 38enne di #Ussana - fremo03893514 : RT @11Giuliano: N'Altro: Capralba,malore fatale mentre è al bar Marilyn, soccorsi vani per un 66enne del paese. La tragedia è avvenuta poc… - Patrizi83078394 : RT @11Giuliano: N'Altro: Capralba,malore fatale mentre è al bar Marilyn, soccorsi vani per un 66enne del paese. La tragedia è avvenuta poc… - DAELiguria : Malore fatale, i genitori donano un defibrillatore - Cronaca - - Massxmo : RT @11Giuliano: N'Altro: Capralba,malore fatale mentre è al bar Marilyn, soccorsi vani per un 66enne del paese. La tragedia è avvenuta poc… -