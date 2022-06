Lukaku-Inter, fissata la data delle visite mediche! (Di venerdì 17 giugno 2022) Stando alle ultime indiscrezioni Romelu Lukaku il prossimo anno rindosserà la maglia nerazzurra dopo un addio che, un anno fa, aveva lasciato un pò di amaro tra la tifoseria Interista. Decisive sono state le mosse fatte dall’Inter negli ultimi giorni e l’apertura alla cessione in prestito da parte del nuovo presidente del Chelsea, Todd Bohely. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira l’Inter avrebbe già fissato una data per far effettuare al belga le visite mediche presso la clinica Humanitas. Calciomercato Inter LukakuL’obiettivo della società nerazzurra è quello di chiudere la trattativa entro questo fine settimana così da permettere a Lukaku di essere a ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Stando alle ultime indiscrezioni Romeluil prossimo anno rindosserà la maglia nerazzurra dopo un addio che, un anno fa, aveva lasciato un pò di amaro tra la tifoseriaista. Decisive sono state le mosse fatte dall’negli ultimi giorni e l’apertura alla cessione in prestito da parte del nuovo presidente del Chelsea, Todd Bohely. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira l’avrebbe già fissato unaper far effettuare al belga lemediche presso la clinica Humanitas. CalciomercatoL’obiettivo della società nerazzurra è quello di chiudere la trattativa entro questo fine settimana così da permettere adi essere a ...

