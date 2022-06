(Di venerdì 17 giugno 2022) Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall'acqua', ha svelato, come riferito dal portale Biccy.it. Glidell'ex modella 'l', ma per ...

Pubblicità

grzripigliati : la sponsorizzazione di givova a battiti scritta e diretta da lory del santo - andreastoolbox : Lory Del Santo, malore nel locale di Flavio Briatore: «I miei amici volevano chiamare l'ambulanza» - ParliamoDiNews : Lory Del Santo, malore al ristorante di Briatore: `Crampi e sudore` * - minutepietro1 : Glory del Santo ha avuto un malore in un ristorante di Briatore dolori, crampi e nausea, mi sentivo svenire… - Quellochetutti1 : #LoryDelSanto ha avuto un Malore nelle ultime ore. Ecco cosa è successo e come sta ora?? -

A pochi giorni dalla polemica che ha investito Crazy Pizza, la nuova catena di ristorazione di Flavio Briatore , finita nell'occhiociclone perché considerata troppo cara, ancheSanto racconta una sua piccola disavventura nel locale dell'ex conduttore di 'The Apprentice'. Leggi anche > Isola 2022, 'Marco Cucolo disperato':Santo svela cos'è successo al suo ...La prima uscita a cena perSanto non si è rivelata - di certo - una passeggiata di salute. Dopo l' Isola dei Famosi si è recata al Crazy Pizza, ristorante di Flavio Briatore e si è sentita male così come riportano ...A pochi giorni dalla polemica che ha investito Crazy Pizza, la nuova catena di ristorazione di Flavio Briatore, finita nell'occhio del ciclone perché considerata troppo cara, anche Lory Del Santo ...Elena Santarelli ha fatto tappa a Pizzo per un nobile motivo: incontrare Valentina Sarlo e supportare il progetto “Lory Volley Pizzo” ...