Lire, il valore spropositato a quattro cifre che riempie le tue tasche: quanti soldi! (Di venerdì 17 giugno 2022) Vediamo quanto possono valere alcuni esemplari rari di monete delle vecchie Lire. Fareste bene a controllare nei cassetti di casa! cifre davvero elevate. Esistono diversi esemplari di monete della lira… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 17 giugno 2022) Vediamo quanto possono valere alcuni esemplari rari di monete delle vecchie. Fareste bene a controllare nei cassetti di casa!davvero elevate. Esistono diversi esemplari di monete della lira… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

kimilfung : @andreants2 @__Outsider___ La tua verita'. La realtà è che non si possono paragonare epoche diverse. E che l'ipersp… - leftsnoopy : @GiorgiaMeloni Pesciarola,una volta ho sentito che tu vorresti tornare alla lira. Bene,abbiamo un debito pubblico d… - ATT1CONVISTA : @matteogualandri @MaoistiN @Inter 2 lire per il valore tecnico attuale. Valgono tipo il 120% in più. Chi vende per… - Lee_ecurb : @StaseraItalia @simonabonafe Labbate le una mille lire so diventate 50 centesimi Chiedi al mortadella 50 è piu di u… - TrendOnline : Una #moneta può cambiare le sorti del vostro #destino! Non solo le #lire italiane, ma anche gli #euro possono valer… -